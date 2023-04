À Saint-Georges, deux frères s’installent à la place du magasin Bio, dis-moi

Et pour l’occasion, la fratrie a décidé de mettre les petits plats dans les grands. "Pendant tout le week-end, on va proposer des promotions et des dégustations. Des producteurs viendront également présenter leur gamme." Des activités seront également organisées. "Il sera possible de visiter nos serres de culture ce samedi à 14 h."

Car, oui, la Fermette Godelaine ne se contente pas de vendre bio. Elle produit aussi bio. "On loue d’ailleurs un terrain à un agriculteur tout près du magasin. On produit différents types de légumes. À la fin de l’hiver et au début du printemps, on a plutôt de la verdure, comme des épinards, des bettes, du cresson, des navets et des radis." Plus tard dans l’année, on retrouvera par exemple des haricots, des tomates et des aubergines.

Mais les deux frères ne se contentent pas de produire des légumes. "On a un vignoble à Flémalle. On produit environ 500 bouteilles par an."

Et à Flémalle, il n’y a pas qu’un vignoble et… des voitures volantes. "Notre premier magasin, qu’on a ouvert en 2020, se trouve là-bas." À l’heure où l’on entend souvent dire que le bio a du plomb dans l’aile, n’est-il alors pas risqué d’ouvrir un deuxième magasin ? "Si mais on est encore jeunes, on a le droit de se planter. On a préféré l’audace à la prudence."