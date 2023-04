Tous les jeudis, à partir du 6 avril, et jusqu’au 12 octobre, plus de 20 producteurs locaux de légumes, de fruits, de miel ou encore de bières seront présents sur la place Cathédrale, de 12h à 18h. Les horaires ont été adaptés par rapport à l’année passée “pour permettre aux Liégeois de bénéficier de produits sains et locaux pendant leur temps de midi, mais également d’aller faire leurs courses après le travail”, indique la Ville.

Cette initiative prône “l’échange direct avec le producteur, une rémunération plus juste ainsi qu’une meilleure traçabilité dans l’assiette”. Les produits qui seront proposés sont des marchandises produites ou transformées de manière artisanales avec le moins d’intermédiaires possibles. Les aliments utilisés sont exclusivement produits/transformés dans la province de Liège ou dans un rayon de 50 kilomètres autour de la ville.

La liste des différents producteurs, qui seront présents pendant plus de six mois sur le marché, est à découvrir sur le site de la Ville de Liège.