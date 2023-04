Dépités par les multiples embûches rencontrées dans le dossier de la liaison Tihange-Tinlot, de nombreux acteurs politiques régionaux ont planché pendant deux ans sur une solution alternative qu’ils ont présentée ce vendredi matin sur le plateau de la Sarte. L’idée est simple et novatrice: plutôt que de limiter le futur téléphérique à un trajet entre le bord de Meuse et les hauteurs de la cité du Bassinia, faisons-en un véritable moyen de locomotion qui favorisera la mobilité douce.

Jusqu’à 1980 personnes transportées par heure

Concrètement, il s’agit ici de prolonger la ligne du téléphérique de plus de 6 kilomètres pour l’amener jusqu’au rond-point de Saint-Vitu, entre Strée et Tinlot. C’est à cet endroit que seront aménagés trois parkings de délestage, pouvant accueillir jusqu’à 1200 voitures, avec 600 bornes de recharge électrique.

"L’idée est de faire circuler jusqu’à 40 cabines sur cette ligne longue de 10,3 kilomètres, précise Fabian Turbot, ingénieur au sein de la société PDA. Chaque cabine pouvant transporter jusqu’à 15 passagers, et partant du principe que la durée totale du trajet sera de 18 minutes, nous pourrions transporter jusqu’à 1980 personnes par heure. Évidemment, nous sommes conscients que l’affluence risque d’être beaucoup moins conséquente en dehors des heures de pointe. Raison pour laquelle, un hall de stationnement va être construit sur la plaine de la Sarte. Grâce à un ingénieux système d’aiguillage, nous pourrons laisser des cabines “au repos” à certaines heures de la journée, et adapter en continu l’offre à la demande."

Le nouveau téléphérique Huy-Condroz, qui entrera en service en 2026, fonctionnera 7 jours sur 7 entre 6 h et 23 h. "Nous allons servir d’exemple à l’Europe tout entière, s’exclame le bourgmestre f.f. de Huy, Éric Dosogne. C’est un magnifique moyen de locomotion en termes de mobilité douce qui va permettre de réduire les difficultés de stationnement parfois rencontrées dans le centre-ville. C’est aussi une magnifique opportunité pour mettre encore davantage en vitrine l’esplanade du Batta, et tous les commerçants de la rive gauche. Enfin, au niveau touristique, c’est un formidable outil qui va nous permettre d’accueillir encore davantage de touristes (flamands et néerlandais) séjournant dans la vallée de l’Ourthe."

Autre acteur touristique qui se frotte déjà les mains: le château de Modave. "Nous allons acquérir trois minibus électriques pour instaurer un système de navettes entre les parkings de Saint-Vitu et notre joyau architectural, assure Benoît Van Espen, directeur du château. Nous espérons ainsi attirer 10 000 visiteurs en plus par an. Ainsi, un touriste qui débarquera en train à Huy pourra pénétrer 40 minutes plus tard dans la salle des Gardes de notre château."

Gratuit pour les Modaviens et Hutois impactés par la pollution visuelle

Ardents défenseurs de la liaison Tihange-Tinlot, les députés wallons Rodrigue Demeuse (Écolo) et Caroline Cassart (MR) partagent à peu de chose près la même position: "Ce magnifique projet en termes de mobilité douce se veut parfaitement complémentaire à la future liaison Tihange-Tinlot qui reste plus que jamais d’actualité. Le permis pour la phase 3 sera bientôt délivré, et les expropriations sont en cours."

À propos d’expropriations, l’échevin des Travaux de Modave se veut rassurant. "Pour rejoindre la Sarte à Saint-Vitu, le téléphérique devra passer dans les campagnes situées sur la droite du village de Strée. Des accords vont donc devoir être trouvés avec les agriculteurs. Mais je suis relativement optimiste. Par ailleurs, nous sommes conscients que certains citoyens pourraient se plaindre d’une pollution visuelle. Il a toutefois été convenu, avec tous les partenaires, que chaque habitant qui apercevra le moindre centimètre de câble, ou le moindre bout de cabine, depuis sa propriété bénéficiera à vie d’un abonnement gratuit."

Alors que les tarifs des voyages et abonnements n’ont pas encore été fixés – "Nous pratiquerons des prix hyperdémocratiques pour favoriser la mobilité douce", assurent les différents partenaires, le coût total de cette extension est estimé à 32 millions d’euros. "Nous allons actionner tous les leviers possibles pour obtenir un maximum de subsides tant au niveau régional qu’européen, assurent les députés Caroline Cassart et Rodrigue Demeuse. Nous pouvons par exemple prétendre à une belle enveloppe dans le cadre du Plan de relance européen."

À l’image de la nouvelle piscine du collège Saint-Roch à Ferrières, le nouvel outil sera géré par une structure supracommunale intégrant la Ville de Huy et cinq communes condrusiennes (Modave, Tinlot, Ouffet, Nandrin et Clavier). "Le projet est sur les bons rails, conclut Éric Dosogne. Ou plus exactement sur les bons câbles (sourire)."