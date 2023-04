Réouverture de la N671 à Herstal dès ce mardi 4 avril

Attention, la rue du Prince (rampe d’accès à l’ancien Pont de Wandre, juste à côté de l’IPES) ne communique plus avec la N671, il est prévu de cheminer via les deux giratoires 12ème de Ligne et “Chera” dans les deux sens de circulation.

La voirie ayant été totalement modifiée, la Ville incite à la prudence et surtout à adapter votre vitesse à la nouvelle configuration.