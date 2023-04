Delhaize : grande manifestation à Liège

"Cette régression est motivée par la soif d’un profit toujours plus grand ! Delhaize génère plusieurs milliards de chiffre d’affaires et un milliard de bénéfices en moyenne. Pour faire encore plus de profits, la multinationale veut diminuer les salaires et les conditions de travail du personnel. C’est révoltant !", s’indigne Julien Dejon, secrétaire permanent CNE-commerce.

La CSC, avec le SETCa, organise une manifestation en front commun ce vendredi 7 avril à Liège. Le rendez-vous est fixé à 11 h sur la place Saint-Lambert, direction la Médiacité, à savoir d’un Delhaize à un autre.

"Nous invitons tous ceux et celles qui souhaitent dire "STOP" à ces enseignes qui veulent faire encore plus de gains au détriment des travailleurs à participer à cette marche de soutien, explique Julien Dejon. Nous devons nous mobiliser pour des emplois bien rémunérés qui permettent un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et une concertation sociale digne de ce nom. Là où les organisations syndicales sont présentes, les conditions de travail et les salaires sont meilleurs."

Le cortège passera notamment par la rue de la Madeleine pour rejoindre le Quai sur Meuse avant de prendre la direction des ponts Kennedy et du Longdoz pour finalement rejoindre l’esplanade de Media Rives, boulevard Raymond Poincaré, où des prises de parole sont prévues.