Grâce-Hollogne intègre le programme wallon Renowatt

Les travaux, qui doivent débuter début 2024, comprennent la rénovation des toits, l’isolation des murs et le remplacement des châssis, mais également l’installation de nouvelles chaufferies et systèmes de ventilation, le placement de panneaux photovoltaïques sur les toits et la modernisation de l’éclairage, ainsi que l’optimisation de la régulation de toutes les techniques. Le montant des travaux s’élève à 5 millions d’euros dont 3 645 000 euros de subsides (Ureba et Plan de relance).

”On a identifié les bâtiments les plus énergivores”, commente Olivier Bouchat, membre du comité de direction de Wallonie Entreprendre, qui porte le dispositif Renowatt. Celui-ci fournit une assistance globale aux autorités locales dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. “C’est un guichet unique qui prend en charge la conclusion du contrat de performance énergétique (CPE), sélectionne les bâtiments dignes d’intérêt à la rénovation, lance la procédure de marché public et accompagne les communes dans la mise en œuvre du CPE”.

Le projet Rénowatt était officiellement lancé vendredi à Grâce-Hollogne. ©Aude Quinet

Plus de 50 % d’économie d’énergie

Ces travaux permettront à la commune de réduire les consommations énergétiques des bâtiments concernés de plus de 50 %, tout en diminuant leurs émissions de gaz à effet de serre de 166 tonnes par an “et en améliorant le confort des occupants”.

”Ces chantiers auront un impact positif sur l’économie locale et sur l’emploi, car il sera fait appel à des entreprises locales pour effectuer les travaux”, note Raoul Nihart, CEO de Luminus Solutions. “Le contrat prévoit l’exploitation et la maintenance des bâtiments sur sa durée de 4 ans”.

Le contrat comprend également un volet de sensibilisation. Parallèlement à la réalisation des travaux, “il s’agira de former les équipes techniques aux bonnes pratiques de maintenance, sensibiliser les occupants des bâtiments à la sobriété énergétique, informer sur la performance réalisée en matière de réduction de la consommation énergétique via des écrans ou des panneaux d’affichage”, précise Luminus.

Aide de la Région wallonne

RenoWatt, entièrement soutenue par la Région wallonne, compte actuellement près d’une centaine d’adhérents (villes, communes, provinces, zones de secours et de police, hôpitaux, …) et continue d’être sollicité pour apporter son expertise à d’autres pouvoirs publics.

Le ministre de l’Énergie Philippe Henry félicite la commune de Grâce-Hollogne “qui prend à bras-le-corps ses responsabilités en matière de diminution des gaz à effets de serre. J’espère que de nombreux contrats de ce type seront prochainement signés en Wallonie pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée en termes de massification de la rénovation !”.

Et le ministre de l’Économie Willy Borsus de conclure : “Le parc wallon de bâtiments est ancien. 80 % des logements ont été construits avant 1991. Avec RenoWatt, la Wallonie accompagne les pouvoirs locaux dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics. C’est une mission essentielle. Nous avons d’ailleurs lancé un modèle similaire à RenoWatt mais destiné aux entreprises : le programme WalEnergie, qui fait partie du Plan de relance.”