HFB d’Ougrée : un projet ambitieux de pôle touristique, culturel et industriel

Après de longs débats et réflexions, le permis accordé sur recours à ArcelorMittal en juillet 2021 impose finalement la conservation de certains éléments patrimoniaux comme le bâtiment des chaudières, la structure au-dessus du pont, les Cowpers, la cheminée, la tour carrée et le plancher de coulée, et enfin les silos à minerais. Un permis qui lance le démantèlement du site, première phase du processus de reconversion industrielle, tandis que la Wallonie poursuit les négociations avec ArcelorMittal quant au rachat du site.

”Un centre de savoir”

Alors que le démantèlement du site séculaire suit son cours, l’ASBL Des racines et des ailes d’acier s’est rendue récemment sur le terrain en vue de mesurer l’état du HFB, la bonne préservation des éléments patrimoniaux, et penser activement son futur. Depuis un an et demi, l’ASBL composée d’une poignée d’amis porte le projet de pôle mémoriel, patrimonial et culturel sur un espace de 3 à 5 ha sur le site désaffecté. Suivant ce projet, “le HFB sera rénové avec accès à sa plateforme culminant à quelque 60 m de hauteur et un restaurant à mi-hauteur”. Le haut-fourneau agirait comme un aimant devant attirer de nouvelles activités tout autour. “Des activités industrielles du futur pourraient s’y implanter”, dévoile l’ex-syndicaliste de la FGTB-Metal liégeoise et administrateur José Verdin qui suit la problématique de la sidérurgie depuis 40 ans. “On veut faire en sorte que cela soit un lieu de vie”.

Le projet se présente comme un complément aux masterplans sérésien et wallon ; créer sur le site de 35 ha “un pôle d’avenir touristique, culturel, pédagogique, muséal, industriel et de recherche”, complète l’administrateur. “Il s’agirait d’un centre de savoir où on pourrait notamment retrouver toutes les phases de la production de l’acier d’hier à aujourd’hui via support audiovisuel”. Comme à Belval, “l’idée serait même d’y organiser une fête chaque été”. “On aimerait aussi que le musée de la Métallurgie puisse s’y installer. Il y serait plus à sa place”.

Illuminer la tour

”Des discussions plus approfondies ont eu lieu avec différents acteurs du monde industriel, académique, culturel, social…”, pour mesurer la pertinence du projet, précise encore José Verdin. Un comité de soutien composé d’une septantaine de personnes s’est pour l’heure déjà constitué autour de celui-ci.

L’ASBL entend désormais mobiliser et fédérer un maximum d’acteurs et citoyens autour de son projet ambitieux.

Pour marquer le coup d’un début prometteur, l’ASBL prévoit fin avril d’illuminer le haut du HFB tel “un phare”, “notre petite tour Effeil” visible depuis plusieurs points de l’arrondissement, “et autour duquel on peut rassembler les énergies”.

Il s’agit maintenant pour l’ASBL “de fédérer le monde industriel et financier, et de rassembler les forces politiques et sociales”. Des pourparlers sont en cours pour établir des partenariats avec différentes institutions scientifiques et académiques. “L’Université de Liège a déjà marqué son intérêt d’être présente”.

L’ASBL invite à partir du 14 avril ceux qui le désirent à une rencontre rue de l’Enseignement 33 à Ougrée, les vendredis de 14h à 16h.

Six mois de chantier de démantèlement

C’est en octobre 2022 que le chantier de démantèlement du site du site du Haut-Fourneau B est lancé. Les travaux, réalisés par la société SDO, filiale du groupe Wanty, concernent le désamiantage des installations existantes, le curage et la déconstruction des infrastructures localisées sur la zone de 35 ha, à l’exception des éléments conservés. Cette première phase du processus de reconversion devrait se terminer en 2026.

Six mois après son lancement, “le chantier avance bien, conformément au planning initialement annoncé”, indique SDO. L’évolution du site est déjà visible de l’extérieur. Plusieurs bâtiments situés autour des structures principales ont été déconstruits, après désamiantage et curage, lorsque nécessaire. “Ils permettent maintenant de disposer d’un site mieux dégagé et de faciliter la circulation d’engins de plus grande taille”.

Les analyses d’air effectuées aux abords du chantier présentent d’excellents résultats, attestant notamment l’absence de fibre d’amiante dans l’air.

À ce stade, une centaine de tonnes de déchets divers ainsi qu’une trentaine de tonnes de bois traités ont été évacuées vers les filières de traitement et de valorisation appropriées. Les ferrailles sont mises en stock pour évacuation future vers ArcelorMittal Belgium. Et de préciser qu’aucune plainte de riverain n’a été enregistrée à ce stade.