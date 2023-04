Un choix stratégique

Selon la ville, la végétalisation présente plusieurs avantages. “Avec l’interdiction des pesticides, désherber les cimetières était devenu une tâche plus prenante en termes de temps et d’ouvriers. Par exemple, pour le cimetière de Milmort Église, il fallait, avant, quatre heures et quatre hommes pour l’entretien. Une fois engazonné, il ne faudra plus que deux heures et deux hommes. Cela allégera donc la charge des ouvriers du personnel des cimetières et des plantations, qui gèrent actuellement 110 sites à travers tout le territoire de Herstal”, explique Denise Bohet, Échevine en charge des Cimetières.

”Cette création d’espaces verts est également bénéfique au niveau environnemental”, ajoute l’Échevine, qui se réjouit de ce chantier “qui aurait déjà dû avoir lieu l’année passée”. En effet, la crise sanitaire a longuement retardé l’échéance.

Six semaines de fermeture

Le cimetière de Vottem est le premier à bénéficier de ce relooking et, pour ce faire, il sera fermé au public durant six semaines. Une fermeture qui risque de chambouler les potentiels enterrements. La morgue, située au cimetière de Rhées, aurait pu accueillir les cercueils le temps du chantier mais l’Échevine souhaitait un lieu plus chaleureux et moins mortuaire.

Un “caveau partagé” a donc été réhabilité pour l’occasion. “Cet espace existait déjà mais, avec l’équipe des fossoyeurs, nous l’avons réhabilité afin qu’il soit le plus accueillant, le plus respectueux et le plus adapté au recueillement possible”, confie Denise Bohet.

Néanmoins, ce chantier implique que les familles ne pourront pas venir se recueillir. Elles devront également attendre la fin de la végétalisation pour procéder à l’inhumation des corps ou à la dispersion des cendres. “Je sais que ça risque d’être difficile pour les proches, mais c’est un travail nécessaire”, insiste l’Échevine.

“Des personnes se plaignent souvent du manque de propreté dans nos cimetières. Harmoniser le tout ne va faire que rendre plus beau l’endroit et inciter les visiteurs à respecter davantage les lieux”, conclut-elle.

Certaines allées resteront en gravier pour permettre une bonne circulation des corbillards. ©DR

De nouvelles règles

Si certaines allées resteront en gravier, notamment pour la bonne circulation des corbillards, les autres seront entièrement engazonnées. Il ne sera dès lors plus autorisé de déposer des vasques ou tout autre ornement devant les tombes qui risqueraient de faire mourir l’herbe. Le nettoyage des sépultures au vinaigre ou à l’eau de javel ne sera, également, plus permis.

Au total, ce sont entre 4600 et 5000m² qui doivent être engazonnés dans le cimetière de Vottem. Un chantier de grande ampleur qui, si les conditions météorologiques le permettent, pourra débuter la semaine prochaine.