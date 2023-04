Faut-il remplacer la rue Joffre par la rue Lumumba ?

Décolonisation ?

”Plusieurs villes et communes décident de renommer certains lieux publics en hommage à Patrice Lumumba”, indiquait lundi Medhi Salhi. “Après Bruxelles (une place) et Charleroi (une rue), un auditoire important de l’Université d’Anvers va être renommé fin de ce mois. L’heure est venue de le faire à Liège”. L’Histoire est en marche…

Soulignant que plusieurs centaines de manifestants s’étaient encore récemment (19 mars) mobilisés contre le racisme à Liège, l’idée serait donc de remplacer le nom d’une rue de Liège par le nom Patrice Lumumba, du nom de cet homme d’État congolais, véritable icône de l’indépendance du pays, assassiné en 1961. Mais pas n’importe quelle rue bien sûr… la rue Joffre, centrale (entre la place Saint-Lambert et la place de la République française) et rappelant surtout le nom de ce maréchal français, “qui a participé à l’histoire violente de conquêtes militaires coloniales dans le Tonkin, à Tombouctou ou à Madagascar”, insistait l’élu PTB.

Remplacer une figure (aujourd’hui) controversée de l’Histoire par une autre plus politiquement correcte, telle est donc la proposition du parti de gauche. Un choix symbolique donc qui consisterait à “se séparer d’une figure comme celle de Joffre et de la remplacer par celle de Lumumba qui a bien plus sa place en tant que figure majeure de la décolonisation”. Medhi Salhi indique par ailleurs que Patrice Lumumba s’est rendu à Liège à de multiples reprises, en 1956, 1959 et 1960. “La création d’une telle rue peut donc nous aider à aborder une histoire de la colonisation belge dépouillée de tout artifice colonialiste”.

On s’en doute, la proposition du PTB, si elle s’avère séduisante, animera les débats de la sous-commission liégeoise de toponymie. Car derrière l’intention, il y a bien sûr les conséquences de l’acte. Les débats sont ici très ouverts… C’est en effet, aussi, en masquant certains pans de notre Histoire que cette Histoire se répète diront certains observateurs. L’histoire n’est-elle pas la mémoire du monde ? Ce à quoi l’élu PTB pourra répondre que l’Histoire est à ceux qui l’écrivent… de fait.