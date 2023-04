Inquiétés de voir ce terrain constructible disparaître dans les mains de promoteurs désireux d'y construire du logement, le collectif citoyen en ASBL Le Bois d'à côté se mobilisent pour acquérir cet écrin de verdure pour y sauver la biodiversité et y développer des activités en lien avec la protection de l'environnement. Le projet, qui bénéficie du soutien de la commune de Flémalle, a déjà convaincu 530 contributeurs qui ont répondu à l'appel du crowdfunding lancé le 28 janvier. "Nous avons déjà récolté 100 540 euros !, se réjouit l'humoriste, soit 79% de la somme nécessaire. Il reste 26460 euros à récolter d'ici le 1er mai !".

Car si l'ambition du projet était au départ d'acquérir l'entièreté du terrain, ce qui nécessitait de récolter un total de 300 000 euros, celui-ci vient d'être réduit à la baisse par un compris trouvé avec la plus généreuse donatrice.

Un accord trouvé

"Malgré un excellent démarrage (plus de 50 000 euros récoltés en une semaine), la campagne stagne depuis un moment et nous en sommes à 97 000 euros aujourd'hui (approx. 32% de la somme totale espérée) après deux mois", note Manon Lepomme. "Nous avons exploré différentes pistes de financement (subsides communaux, provinciaux et régionaux, bourse de la Fondation Roi Baudouin, aide de la Loterie Nationale, etc.). Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne rentrons pas dans les critères pour l'obtention de subsides, déplore-t-elle, de sorte qu'"après mûre réflexion et vu le peu de retour des entreprises, nous en avons contacté plus d'une centaine, nous avons décidé de proposer à la plus généreuse donatrice d'acheter une partie du terrain, la partie en contrebas à rue".

Cette mystérieuse donatrice s'est montrée "très intéressée" par la proposition faite, avec l'avantage "qu'elle partage nos valeurs et tient à nous aider à faire aboutir notre projet, explique l'humoriste. Après plusieurs entretiens avec nos notaires respectifs ainsi qu'avec les propriétaires du terrain, nous avons trouvé un accord". Cette personne achètera la partie en rouge (approximativement 20% du terrain) au prix de 150 000 euros, ajouté des frais de notaire, tandis que le reste du terrain appartiendra à l'ASBL "Le Bois d'à côté".

Un bail emphytéotique

Par ailleurs, "cette acheteuse est d'accord de nous octroyer un bail emphytéotique de 15 ans pendant lesquels rien ne sera construit. Ce compromis nous permet de conserver telle quelle 80% de la surface à vie, et 100% pendant au moins 15 ans, et de réduire considérablement la somme à récolter", poursuit l'humoriste. En effet, au lieu de devoir récolter 300 000 euros, l'ASBL ne devrait ainsi plus que récolter 127 000 euros, soit 100 000 euros pour l'achat du terrain, 19 000 euros de frais de notaire, 2000 euros de frais de communication (flyers, affiches, ouverture de compte, etc.) et 6000 euros de frais de récolte.

"Au vu de tout ce contexte, c'est la seule solution sérieuse et réaliste que nous envisageons et le temps nous est compté, le 1er mai étant la date de fin de récolte. Ce mois d'avril sera l'occasion de donner un dernier coup d'accélérateur à la campagne en récoltant les moins de 27 000 euros manquants."