Pour les deux syndicats, il s’agissait d’une “attaque contre les libertés syndicales et la démocratie” et les permanents syndicaux de décider de s’installer sous une tente sur le parking de l’entreprise pour recevoir leurs affiliés et les informer sur la dénonciation d’une convention collective de travail pour la remplacer par une autre qui instaure “la polyvalence” des travailleurs…

“Aujourd’hui, l’organisation laisse la porte ouverte à un travail, pour un employé, dans un autre département que celui auquel il est attaché. Le travailleur peut ainsi être démobilisé d’un “secteur” à un autre du magasin”, regrettaient la CGSLB et le Setca.

À la direction d’IKEA, on s’inscrit en faux quant au fait de museler les syndicats. “Il y a la possibilité de tenir des assemblées générales et la CNE l’a d’ailleurs fait”, explique Colombine Nicolay, la porte-parole de l’entreprise. “Si La CGSLB et le Setca veulent le faire, pas de souci. Il y a des délégués dans l’entreprise et ils peuvent s’organiser. Par contre, les permanents syndicaux ne font pas partie du personnel et n’ont rien à faire dans nos locaux et ce d’autant plus que par le passé, nous avons vécu de mauvaises expériences”.

Quant à la convention dénoncée et remplacée, Ikea se veut rassurant. “Il s’agit purement et simplement d’entraide entre collaborateurs. Si du personnel d’un secteur est un jour en sous-effectif, un collaborateur d’un autre secteur pourra venir l’aider. S’il y a un moment de pointe dans un secteur et pas dans un autre, c’est la même logique qui se pratique d’ailleurs déjà dans des magasins du groupe. Mais cette entraide est limitée et les collaborateurs garderont tous leurs acquis et bénéficieront de formations. En plus, il sera tenu compte du physique des personnes pour ne pas mettre des collaborateurs dans des situations délicates”.