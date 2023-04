Les "Unes fois d’un soir" reviennent en force le samedi 22 avril à Huy

Cette 21e édition, la 7e à Huy, aura d’ailleurs une saveur un particulière. En effet, l’ASBL Les unes fois d’un soir, qui coorganise le festival avec Latitude 50, quittera l’aventure à partir de 2024 (voir-ci dessous). "Cette année sonnera un peu comme un au revoir, détaille Luc De Groeve, directeur artistique de l’événement et seul employé de l’ASBL. Plusieurs compagnies, qui nous ont accompagnés pendant de très longues années, seront de la partie."

Parmi elles, le Théâtre Group’. "Il avait déjà participé au festival à l’époque où il était organisé à Lessines, poursuit Luc De Groeve. Il s’agit d’une compagnie historique du théâtre de rue français." Au programme: Monsieur Patrick. "C’est un homme qui donne ses avis d’œnologue au public." Mais le problème, "c’est qu’il a déjà bien picolé. C’est un spectacle qui part dans un fameux délire, mais qui est aussi empreint d’une certaine tristesse car le personnage est aussi un peu pathétique".

Autre compagnon historique du festival: BéBé Charli, bien connu pour son tube "Qui a du caca kaki collé au cucul". "Il a joué à Ath et à Lessines. Je voulais qu’il soit là. Ça fait 35 ans qu’il fait le bébé dans son berceau et il pense aussi à arrêter prochainement. Je ne pouvais pas organiser le festival sans lui."

De nombreuses premières belges

Mais il n’y aura pas non plus que des "vieux", bien au contraire. En effet, 14 des 20 compagnies présentes joueront, le 22 avril, leur spectacle pour la première fois en Belgique. C’est notamment le cas du Binouse side show, joué par les Crounards. "C’est un spectacle de moto et side-car, joué par deux cascadeurs complètement foireux. C’est très drôle. Pour les enfants, c’est parfait."

Autre première belge: L’effet Barnum, joué par Pièces et main-d’œuvres. "La compagnie se moque des personnes qui organisent des ateliers bien-être et des stages de méditation. Stéphane et Carine viennent pour vendre leur camelote. Et tout ça va très mal tourner." Et entre ces représentations, le spectacle de danse de La drache, le discours d’un tyran, un spectacle d’acrobaties à vélo, et les chansons grivoises du Club P.E.P.S., la 21e édition des Unes fois d’un soir promet d’être riche en rires et en émotions. Rendez-vous le 22 avril, donc. Et évidemment, "ce sera gratuit".

Programme et informations : https ://1x1soir.be/