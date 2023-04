Liège : Coups de ciseaux au visage, à la gorge et au cou !

Une rumeur a couru

À la suite de la violence des faits et de la présence en grande quantité de sang sur les pavés de la rue, une rumeur a couru sur les réseaux sociaux concernant le fait qu’un homme était mort après avoir été égorgé sur place. Des photographies particulièrement choquantes des lieux de l’agression ont été publiées et ont fait le tour de la toile. Un emballement peu commun s’est produit et a conduit la police de Liège à faire paraître un démenti. “On a retrouvé une paire de ciseaux ensanglantée dans une poubelle à quelques mètres des lieux de l’altercation”, a déclaré le porte-parole de la police. “Ce sont ces ciseaux qui ont servi d’arme.”

Après la bagarre, les trois suspects ont pris la suite. Mais, ils ont rapidement été interceptés grâce à l’important réseau de caméras de surveillance installé sur place. Oumar et Souleymane, deux personnes majeures et un mineur d’âge, ont été interpellés. Les deux majeurs sont passés devant le juge d’instruction tandis que le mineur a été vu par un juge de la jeunesse. Une des victimes a été sérieusement blessée lors des faits. Il est rapidement apparu que l’homme était en incapacité de travail.

Une incapacité déterminée par des certificats médicaux. Alors que le total de ces incapacités excède les quatre mois, ce qui est une circonstance aggravante, l’expert médecin a conclu à une incapacité de travail de moins de quatre mois… Un élément qui va influer tant sur les indemnisations civiles que sur la peine qui pourraient être prononcées. Le tribunal a donc décidé d’interpeller l’expert de manière à pouvoir correctement qualifier et juger les faits. L’affaire a été remise en juin prochain.