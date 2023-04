Grâce-Hollogne : un projet de 83 appartements et 34 maisons à Grâce-Berleur

La plupart des interventions dans la salle ont porté sur la mobilité et les difficultés actuelles situées autour de l’axe du projet. Le développeur s’est dit d’emblée parfaitement conscient de ces contraintes qu’il espère “convertir en opportunités” grâce aux futures recommandations du bureau d’études mais aussi la participation citoyenne, en particulier les riverains qui connaissent bien la zone “et seront donc en mesure de faire des propositions utiles”. La balle est à présent dans le camp du bureau d’études Pluris qui devra faire toute une série de recommandations en la matière, aussi bien pendant la phase chantier que tout au long de la vie du projet.

C’est sur base de cette RIP que va dès à présent débuter l’étude d’incidences sur l’environnement, qui devrait durer plusieurs mois.

De nombreuses contraintes

Précisons que la première étape a été de procéder, dans le chef du développeur, à une analyse minutieuse d’un premier périmètre de près de 10 hectares. Cet exercice a mis au jour que bon nombre de contraintes physiques ou légales étaient présentes : nombreux puits de mine, canalisation SWDE, zone verte au plan de secteur, etc. Dès lors, sur base de cette objectivation de la zone, Bouygues Immobilier Belgium a déterminé un périmètre de projet plus compact, permettant “un développement intégré et harmonieux” d’une superficie totale de près de 4 hectares. L’auteur de projet qui accompagne le développeur dans son travail, l’Atelier d’Architecture du Sart Tilman a souhaité concevoir “un nouveau quartier à vivre en soignant l’implantation projetée des bâtiments permettant au maximum de préserver les vues longues, les espaces d’intimité, en privilégiant une mobilité adaptée via les accès par les rues du Cimetière et Rhéna, avec la création d’espaces de convivialité à destination de tous”.

Le projet a été réduit sur le terrain de près de 10 ha. ©D.R.

Une démarche participative

En cours de projet, les riverains devraient aussi être invités par Bouygues à se prononcer sur l’aménagement et l’affectation de certaines zones destinées à rester des lieux de rencontres et de convivialité entre voisins. Par ailleurs, le projet prévoit la création d’une nouvelle voirie équipée, à charge de Bouygues Immobilier et ensuite rétrocédée à la commune de Grâce-Hollogne. Le développeur dit espérer, par son approche et la qualité de son projet, “apporter une réelle plus-value au quartier, en harmonie avec le cadre de vie existant et ses habitants”.

À noter que le projet immobilier vise à accueillir de jeunes ménages. “Ce qui était aussi un souhait de l’autorité locale”.