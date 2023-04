Herstal : Un père accusé d’avoir violé sa fille majeure

Le père a recommencé à avoir des contacts avec sa fille. Le 4 octobre 2018, il s’est rendu avec la jeune fille chez sa compagne. Sur place, ils ont bu de l’alcool tous les trois. Selon la jeune fille, qui est de constitution pour le moins frêle, elle était complètement “pétée.” Le père et sa fille sont rentrés à Herstal, au domicile de la maman de l’homme. C’est là que les versions divergent. Selon la jeune femme, elle est allée dans le lit de sa grand-mère en pensant que celle-ci allait venir dormir avec elle. Selon le suspect, ce serait la jeune fille qui serait venue dans le lit où il se trouvait. La jeune femme a expliqué que son père l’avait violée à deux reprises. Elle a expliqué qu’elle était tétanisée et n’avait pas osé réagir. Le lendemain matin, le père a conduit sa fille à l’école. Mais cette dernière avait envoyé des messages à son petit ami. La mère de ce dernier l’a prise en charge et l’a conduite au centre qui prend en charge les victimes de violences sexuelles.

Menaces de suicide

Son père a commencé à lui envoyer des messages. “ce que j’ai fait, c’est inexplicable. Je pense que je vais mettre la voiture dans un poteau”. Il l’a également interrogée sur ce qu’elle comptait dire à sa mère. “Je vais être à Lantin” ou encore “Tout est foutu dans ma vie”. Le suspect a plusieurs fois changé de version. Lors de l’exploration corporelle, de l’ADN du suspect a été retrouvé dans les parties intimes de la plaignante. Il a alors déclaré qu’elle avait sans doute pris du sperme dans un préservatif usager et qu’elle se l’était elle-même injecté… Lors de son passage devant le tribunal, il a déclaré qu’il n’avait pas de souvenir des faits.

Me Colin Gilisen pour la partie civile a estimé que l’homme ne pouvait ignorer que sa cliente était déjà fragilisée. Il a aussi souligné que le lien paternel était incontestable. Me Gilisen a demandé 5 000 euros provisionnels et une expertise. Me Xavier Drion a plaidé l’acquittement de son client en estimant qu’il s’agissait d’une relation consentie. Il a contesté le fait que la jeune fille était ivre et a souligné qu’elle n’avait pas manifesté son refus. “Cette relation n’est pas morale, mais elle était consentante”. Il a également plaidé le sursis ou une peine de travail.