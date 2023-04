Le suspect a directement avoué qu’il avait acheté de l’héroïne et de la marijuana dans le but de les revendre. Il détenait 2, 18 grammes d’héroïne et de la marijuana. Le suspect a été arrêté.

Le parquet de Liège a été avisé des faits. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mise sous mandat d’arrêt. L’homme n’est pas connu des services de police.