En effet, pour la première fois, des scientifiques parviennent à cultiver des mini-cerveaux in vitro sur une longue durée. Cette percée scientifique, rendue possible grâce à un financement de la Fondation Stop Alzheimer et de la Fondation Roi Baudouin, ouvre une piste de recherche pour étudier la maladie d’Alzheimer et les maladies neuro-dégénératives apparentées.

Cela fait plusieurs années que des chercheurs ont appris à exploiter des cellules souches pour développer des organoïdes, c’est-à-dire des structures cellulaires modélisant un organe qu’ils souhaitent étudier. Mais jamais ces organoïdes cérébraux actifs n’avaient pu être maintenus en culture suffisamment longtemps pour étudier les maladies neuro-dégénératives liées à l’âge telle que la maladie d’Alzheimer. C’est ce qui vient d’être réalisé à Liège.

Jusqu’à six mois

”Jusqu’à présent, les méthodes permettant de mener à maturation les modèles d’organoïdes cérébraux multicellulaires (mini-cerveaux) ne permettaient pas de la pousser suffisamment loin que pour étudier les malades neuro-dégénératives liées à l’âge”, explique le professeur Espuny Camacho. “Aujourd’hui, mon équipe a pu développer des méthodes visant à améliorer la longévité de ces mini-cerveaux. Nous pouvons désormais les maintenir en culture jusqu’à 6 mois afin de mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et identifier de nouvelles stratégies pour la combattre”.