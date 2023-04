Appel Liège - Arrêt reporté dans le dossier d'un couple de Hannutois suspectés de viols

La cour d'appel de Liège a décidé, jeudi, de reporter au 23 mai le prononcé de sa décision dans le dossier d'un couple de Hannutois suspectés d'avoir commis des viols, des atteintes à l'intégrité sexuelle et des harcèlements envers huit enfants et adolescents. Les deux hommes encourent des peines de sept et quatre ans de prison. Les faits s'étaient notamment déroulés entre avril 2013 et avril 2017, mais surtout en 2016 à Amay, Braives, Namur et Hannut. Sept enfants en ont été victimes alors qu'ils étaient âgés de six à treize ans. Une huitième victime, tout juste âgée de 18 ans, a aussi été agressée.