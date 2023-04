Hannut : Elle lui provoque une fracture des côtes et d’une vertèbre

La quinquagénaire était passagère d’un véhicule conduit par sa fille. Dans la rue d’Orp, le véhicule a croisé la route de Marjorie, une autre automobiliste. Les rétroviseurs des véhicules se sont touchés. La fille de la quinquagénaire a suivi Marjorie en lui faisant des appels de phares. Une discussion s’est engagée entre la passagère et la jeune conductrice. Cette dernière a fait appel à son père qui se trouvait non loin de là. Le ton est monté.

Elle dit en direct que sa mère est poussée

La fille de la dame a fait appel au 112. Lors de cet appel, le juge a souligné le caractère audible d’une discussion en arrière-plan et l’interruption soudaine de la conversation par l’affirmation spontanée et en direct de la fille de la victime qui a déclaré que Marjorie venait de pousser sa mère et de la faire chuter au sol.

“Selon moi, tout ce que vous avez dit est juste sauf le moment où je l’aurais accrochée par le cou et poussée”, avait indiqué Marjorie devant la juge. “Je conteste. C’était un dialogue de sourd. On a fait le chemin pour rentrer à notre voiture. Elle a glissé en rentrant dans sa voiture. Lorsqu’elle est tombée, j’étais en train de rentrer dans ma voiture.”

À la suite de ces faits, la quinquagénaire a subi une fracture des côtes et une fracture tassement d’une vertèbre dorsale. Elle a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois. “Le déroulé des conversations et faits est enregistré d’une façon qui constitue une preuve essentielle et déterminante, le tribunal soulignant à bon escient le caractère varié des déclarations de la prévenue et le fait qu’elles sont en contradiction avec celles de son propre père ou avec les éléments du dossier”, relève la cour.