Inondations: des subsides en plus à la Ville de Verviers pour acheter des maisons et refaire des égouts ?

1. Maisons à acheter et à détruire En commission de l’aménagement du territoire, le Verviétois Laszlo Schonbrodt (PTB) a relayé la demande de la Ville de Verviers de disposer de davantage de moyens financiers pour réaliser les acquisitions d’immeubles et la démolition de ceux-ci pour dégager de l’espace en bord de Vesdre, en guise de précaution d’éventuelles nouvelles crues catastrophiques. Pour rappel, l’étude dite "Quartiers durables", commanditée par le gouvernement wallon, prévoit de détruire 94 bâtiments (maisons, garages, etc.) Or, pour ce faire, la Région wallonne a alloué un montant de 3,1 millions d’euros à Verviers, ce qui est loin d’être suffisant. De ce fait, les autorités communales négocient des achats (les premiers, jugés prioritaires, ont déjà été conclus)… sans savoir si la Ville aura les moyens de les payer et donc de les concrétiser (sans même parler des démolitions, sans lesquelles ces opérations n’auraient guère d’intérêt), a insisté le député et conseiller communal verviétois. Le ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), lui a répondu être conscient de la problématique et que des montants supplémentaires devraient être dégagés lors des ajustements budgétaires de la Région wallonne, dans les prochaines semaines, en plus de l’enveloppe de 25 millions € déjà prévus pour l’ensemble des communes les plus sinistrées pour ces opérations d’achats et de dégagement des bords de vallées.

2. De l’argent pour les égouts En commission de l’environnement, Laszlo Schonbrodt et la Hervienne Marie-Martine Schyns (Les Engagés) ont interrogé la ministre Céline Tellier (Écolo) sur la problématique des égouts à réparer ou à refaire en même temps qu’une série de voiries sinistrées. Lors du dernier conseil communal de Verviers, le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet (PS) a dénoncé que la SPGE (la Société publique de gestion de l’eau) refusait de prendre ces chantiers à sa charge, contrairement à ce qu’avait précédemment affirmé le SPW (Service public de Wallonie). Il en découlerait une facture de 7 millions d’euros pour la Ville de Verviers… qui ne les a pas. La ministre a indiqué que des montants publics avaient été débloqués mais que la "Ville de Verviers souhaite, légitimement, rénover certains égouts" qui n’ont pas été "impactés directement par les inondations". Toutefois, si le Fonds des calamités décide d’intervenir financièrement pour la réfection de certaines voiries, "la SPGE peut également envisager un financement conjoint pour les égouts", a-t-elle avancé, en ajoutant cependant que ce serait "dans les limites de son plan financier". Néanmoins, Céline Tellier a annoncé que "dans l’attente de la décision du Fonds, j’ai demandé à la SPGE, qui a accepté, de travailler sur une proposition complémentaire, que j’analyserai rapidement. J’ai en effet à cœur de prendre en compte la situation spécifique de Verviers, qui a été particulièrement touchée par ces dramatiques inondations".

Les deux députés ont répliqué qu’ils ne manqueraient pas de suivre l’évolution du dossier.