Liège : Accusé d’avoir violé un homme

L’homme est descendu dans les toilettes et c’est là que les versions divergent. Selon le plaignant, l’homme l’aurait enfermé dans les toilettes. Il lui aurait cogné la tête contre le mur et l’aurait contraint à lui faire une fellation contre son gré. Il l’aurait ensuite bousculé dans les toilettes des femmes et l’aurait une nouvelle fois enfermé dans les toilettes. À l’endroit, il l’aurait sodomisé de force, mais aurait été contraint d’arrêter directement parce qu’il aurait ressenti une vive douleur. La pénétration n’aurait pas été complète et n’aurait duré que quelques secondes.

Les amis de l’homme se sont inquiétés de ne pas le voir revenir. L’un de ceux-ci a interpellé Adnane et lui a dit qu’ils allaient appeler la police. Le suspect a pris la fuite. La police a directement été appelée sur les lieux. Adnane a été arrêté quelques minutes après être parti de la boîte de nuit alors qu’il sortait d’un magasin de nuit. Entendu, il a d’abord nié être allé sur place. Il a déclaré qu’il se trouvait dans un bar à chicha à Jemeppe. Il a ensuite prétendu que les videurs ne l’avaient pas laissé rentrer. Il a ensuite admis qu’il s’était rendu sur place. “J’ai passé la soirée à l’endroit”, a indiqué le prévenu qui a comparu détenu car il est soupçonné d’avoir commis d’autres faits. “J’ai pris le téléphone de la victime car il l’avait laissé sur la table. J’ai rendu le téléphone et j’ai pris la fuite parce que je n’ai pas de papiers. La police m’a fait un prélèvement ADN puis j’ai été relâché.”

Pas d’ADN

L’ADN du suspect n’a pas été retrouvé sur le plaignant, mais selon le parquet, cela pourrait être possible vu la brièveté du contact. “Je suis hétérosexuel, je suis musulman”, avait déclaré le prévenu lors de son audition à la police. La juge a ensuite questionné le prévenu concernant sa situation sur le territoire. “J’ai une copine et j’ai eu un enfant”, a répondu Adnane.

Me Emeline Thone a estimé qu’il existait un doute concernant le déroulement des faits. En effet, au départ, tant le plaignant que ses amis ont déclaré qu’il s’était fait racketter. La victime a ensuite déclaré avoir été violée. “La victime souffre de schizophrénie, bipolarité et dépression”, indique Me Thone. “Il n’y a pas d’ADN et pas de lésion. Il existe un doute.” L’avocate a plaidé l’acquittement pour les faits de mœurs et la séquestration. “Mon client est en Belgique depuis 10 ans. Il est connu pour toute une série de faits, mais pas pour des faits de mœurs.” L’avocate a également plaidé la suspension du prononcé ou le sursis probatoire.