Pour aménager le coworking de Silversquare, Jean-Paul Lespagnard est revenu à ses racines

Jean-Paul Lespagnard est né à Liège et a grandi à Harzé, puis a entamé une formation de designer à Saint-Luc et à Chateau Massart, dans la Cité ardente. C'est auprès d'artistes internationaux tels que Anna Sui (New-York), ou Meg Stuart (Berlin) qu'il a su perfectionner son oeil et développer son talent.

Jean-Paul Lespagnard. ©Marthe Hoet

"J'ai approché l'aménagement par sa localisation, entre la gare des Guillemins et le musée des Beaux-Arts de la Boverie. J'ai donc pensé à un lieu qui ferait le lien entre mouvement et patrimoine. Qu'ils soient locaux ou internationaux", poursuit le styliste, qui s'est entouré d'artisans et de PME. En témoigne par exemple la vaisselle mise à disposition dans le Silversquare, produite par des artisans de Puebla et du Jalisco (Mexico), les luminaires en paille, créés par une coopérative dans le Haut Atlas (Maroc), la marionnette de Tchantchès, façonnée par l'artisan Pascal Jacques (Liège), ou encore les poignées de porte en forme de gaufre réalisées à Faridabad (Inde).

Silversquare. ©Marthe Hoet

