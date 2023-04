Bientôt 4200 panneaux photovoltaïques chez Joskin

Stabilité et équilibre

Les Ets Joskin, avec plus de 50 années d’expérience et plus de 120 000 machines vendues à travers le monde, mettent leurs ressources au service des agriculteurs en proposant des produits toujours plus adaptés à leurs besoins et à l’évolution du monde agricole. John Cockerill, spécialiste des solutions intégrées pour les énergies renouvelables, réalisera ce projet comprenant l’étude, la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques, de batteries stationnaires de stockage, de bornes de chargement de véhicules électriques, ainsi que la gestion et le pilotage de l’ensemble de l’équipement par le système expert EMS (Energy Management System), développé par ses ingénieurs. Dès le début de 2024, ce système énergétique permettra aux Ets Joskin de maximiser l’autoconsommation de leur propre production électrique et de participer aux services réseau pour ELIA, c’est-à-dire pour apporter stabilité et équilibre au réseau électrique en fonction de l’offre et de la demande. Enfin, l’électricité produite par la société de Soumagne pourra être redistribuée au réseau en cas de production excédentaire.

"Dans une période où la gestion de l’énergie constitue un réel enjeu économique et sociétal, nous avons cherché à mieux maîtriser cette problématique", explique Didier Joskin, Administrateur délégué des Ets Joskin . "Si agrandir notre parc photovoltaïque était pour nous une évidence, nous tenions toutefois à aller plus loin dans cette démarche. John Cockerill nous a alors proposé une véritable solution de stockage et de gestion de notre électricité verte. Ces installations constitueront une réelle plus-value pour Joskin : elles nous permettront non seulement d’augmenter notre autosuffisance énergétique mais aussi d’aider le gestionnaire de réseau à relever les défis présents et à venir liées à l’accroissement de la production d’énergie renouvelable".