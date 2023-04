Immobilier : Liège prend de la hauteur

Des alternatives existent néanmoins pour contourner cette évidente contradiction… dont la verticalité. Cette semaine, les autorités liégeoises ont ainsi dit “oui” à la rehausse d’un immeuble situé quai Saint-Léonard. Une méthode de construction de la ville sur la ville qui a le vent en poupe…

”Ramener un habitat de qualité au centre-ville est essentiel pour le Collège communal”, insiste Christine Defraigne, première échevine en charge de l’Urbanisme à Liège. “Pour atteindre cet objectif, la Ville de Liège vient d’octroyer le permis d’urbanisme pour la transformation d’un immeuble de logements avec une rehausse au n°53 du quai Saint-Léonard”. Concrètement, ce projet prévoit la démolition de la toiture du volume principal et l’annexe arrière du bâtiment, la rehausse de l’immeuble sur 4 niveaux et l’aménagement de 11 nouveaux logements (4x1 chambre – 5x2 chambre – 2x3 chambres)… le tout sans “manger” un m² supplémentaire au sol donc.

Clairement, cette pratique séduit les promoteurs à Liège et les immeubles (qui le permettent) sont de plus en plus nombreux à être “coiffés” de nouveaux logements, le long des quais de Meuse ou de la Dérivation notamment.

Pour l’échevine de l’Urbanisme, ce type de projet a logiquement sa place dans le paysage liégeois car il a l’avantage d’allier “préservation et modernisation”. “Le gabarit de l’immeuble rehaussé respecte la directive communale en la matière qui précise que la rehausse doit être perçue comme une valeur d’accompagnement de la façade conservée. Elle ne peut avoir un caractère dominant ou écrasant. Sa hauteur sera donc limitée au maximum à la moitié de la hauteur de façade existante”…

Et l’échevine d’insister sur la végétalisation en milieu urbain, raison pour laquelle elle a exigé “que les toitures plates, sauf à l’endroit où seront installés des panneaux solaires, soient végétalisées afin de servir de points relais pour créer, voire renforcer le maillage écologique”.