La navette fluviale de Liège lève l’ancre ce samedi 8 avril

Cinq haltes

Les cinq haltes restent inchangées par rapport à la saison 2022 :

- Fragnée : en rive droite, légèrement en aval du pont de Fragnée.

- Guillemins : en rive gauche, en aval de la passerelle “La Belle-Liégeoise”.

- Pôle fluvial : en rive droite, face à l’Aquarium-Museum.

- Centre-ville : en rive gauche, devant la Grand-Poste, au pied de la passerellepiétonne.

- Cœur Historique : en rive droite, en aval du pont Maghin.

Cette année, la navette circulera 1 heure de plus chaque jour, selon les nouveaux horaires suivants : À partir du 8 avril, tous les week-ends, de 9h30 à 18h30. En mai, juin et septembre, tous les jours de 9h30 à 18h30 sauf le lundi. En juillet et août, tous les jours de 9h30 à 18h30 sauf le lundi. En octobre (jusqu’au 5 novembre), tous les week-ends et vacances scolaires sauf le lundi, de 9h30 à 18h30.

À noter que la navette circulera exceptionnellement les lundis fériés, mais sera à l’arrêt les mardis de la même semaine.

Tarifs réduits

Les tarifs diminuent cette année. La navette reste gratuite pour les enfants de moins de 3 ans (accompagné par un parent). Le prix du premier arrêt est de 2€, et 1 € pour les arrêts suivants (tous les arrêts sont payants).

Le Day Pass adulte diminue à 8€ contre 10€ en 2022. Le Day Pass enfants de 3-12 ans est de 4€, le Day Pass “Article27” est de 2€ + ticket Article27, et le Day Pass “Familles” (2 adultes et maximum 3 enfants) est de 25€ contre 30€ en 2022. Enfin, l’abonnement mensuel est de 40 €.

Un bateau et une croisière adaptée

Pour des raisons techniques, le bateau “Atlas V” s’élancera seul sur le bief de la Meuse liégeoise au cours de cette saison 2023. Par corollaire, le parcours a été adapté afin de maintenir une mobilité optimale pour les usagers. Concrètement, l’Atlas V opérera une boucle à hauteur de l’arrêt Cœur Historique et non plus Coronmeuse comme autrefois. Pour rappel, cet arrêt était déjà inaccessible il y a un an, en raison des travaux déjà en cours en vue de la construction du futur éco-quartier.

Précisons enfin qu’en plus d’un service de snacks et boissons disponibles durant toute la traversée, les poussettes – en mode pliées – sont acceptées à bord du bateau. Les tickets s’achètent à bord du bateau.