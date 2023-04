”Le bio-local, ce n’est pas forcément plus cher”

C’est donc 127 points de vente indépendants, dont 31 en province de Liège, qui bénéficient, suite à un appel à projets, d’un “coup de pouce” de la Wallonie pour favoriser l’accès aux consommateurs à une alimentation plus durable.

Un changement d’habitude

"Si la crise sanitaire a boosté le commerce local, aujourd'hui, la tendance s’est inversée, notamment suite à l’inflation et, de surcroît, à la baisse du pouvoir d’achat de la population", annonce le Gouvernement. La Région regrette donc cette situation, “qui impacte fortement les ménages les plus vulnérables qui ont dû le plus adapter leurs comportements et renoncer à des dépenses pourtant essentielles, telles que l’alimentation”.

Ces crises à répétition impactent également les commerces de proximité, qui subissent l’augmentation des coûts énergétiques, des coûts salariaux et des coûts des matières premières. C’est pourquoi, pour modifier les habitudes des consommateurs et redonner une chance aux commerces locaux, Manger Demain a mis en place des mécanismes de fidélisation et d’incitation pour revaloriser l’offre des points de vente durables.

Concrètement, c’est quoi ?

Ce projet est un levier pour une transition vers un système alimentaire durable grâce à une aide concrète destinée aux publics fragilisés. L’appel pour ce projet avait été lancé début février et s’adressait à tout commerce durable wallon qui souhaite fidéliser sa clientèle, améliorer sa stratégie de communication et/ou offrir une alimentation de qualité à des personnes en difficulté sociale. Le tout, à l’aide de maximum trois mécanismes :

- Une caisse de solidarité : 1€ donné par un client est transformé en 2€ utilisés pour rendre l’alimentation durable et de proximité accessible aux bénéficiaires de l’aide alimentaire ;

- Un carnet de fidéli-bons : ces deux types de carnets permettent de proposer au consommateur un bon d’achat de 5€ à partir de 25€ dépensés ou de 2€ à partir de 10€ dépensés. Les bons peuvent être actionnés en euros ou en monnaie locale citoyenne, comme le Val’Heureux, par exemple.

- Un accompagnement marketing et communication pour convaincre de nouveaux clients d’acheter durable.

Une nouvelle vision

Genevieve Malherbe, chargée de projets “Circuits-courts”, espère que “ce coup de pouce permettra de mettre en lumière les nombreux atouts du local, autant d'un point de vue financier que d’un point de vue santé”. Manger Demain souhaite que “cette collaboration entre les commerces et la Région wallonne permette d'accroître la demande du consommateur et de changer la vision globale que le public a du bio/local/durable qui, s’il est acheté dans un grand magasin, coûte le même prix, voire plus, que dans un magasin de proximité", conclut Madame Malherbe.

Au total, c'est une enveloppe de 1,5 millions qui a été débloquée par la Région pour mener à bien ce projet. Le budget n'ayant pas été totalement utilisé pour les 127 points de vente sélectionnés au mois de mars, un deuxième appel, qui se termine vendredi 7 avril, a été lancé. D'autres points de vente liégeois devraient donc recevoir cette aide, dont les bénéficiaires seront annoncés au mois de mai prochain.