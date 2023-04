Liège : il menace le vigile du parking avec un bâton

Ce jeudi, un homme d'environ 35 ans a été privé de liberté après avoir commis une agression dans un parking du centre-ville. Pour une raison qui reste à déterminer en effet, l'homme s'est rebellé alors que le gardien du parking lui demandait de sortir dudit parking. L'agresseur a brandi un bâton et a fait mine de donner des coups... prévenue, la police est intervenue et a mis la main sur le violent. Ce dernier a été déféré au parquet de Liège ce vendredi matin et son dossier a été ajouté à celui déjà transmis au juge d'instruction. Il était en effet déjà connu de la justice pour des faits de vol.