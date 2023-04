L’ULiège accueille la Chaire interuniversitaire d’islamologie pratique

”La Chaire est organisée chaque année alternativement par deux des six universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle vise à mieux comprendre le fait islamique et à stimuler une analyse réflexive de la pensée arabo-musulmane dans ses dimensions historiques et contemporaines”.

L’ULiège est, pour rappel, titulaire de ladite Chaire pour l’année académique 2022-2023. Elle est mise en œuvre par les Facultés de Sciences Sociales et de Philosophie et Lettres, et confiée aux professeurs Amor Cherni et Guillaume Dye. Amor Cherni est professeur émérite à l’Université de Tunis et à l’Université Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand. Cet intellectuel militant tunisien est un spécialiste de l’histoire et de la philosophie des sciences. Guillaume Dye est un islamologue et orientaliste français, professeur à l’Université libre de Bruxelles en Faculté de Philosophie et Sciences sociales (Département de Philosophie, Éthique et Sciences des Religions et de la laïcité).

La conférence inaugurale, gratuite et ouverte à tout public, aura lieu le mardi 18 avril à 17h. Elle sera donnée à la Salle académique de l’ULiège conjointement par les Pr Cherni et Dye sur le thème Religion et politique dans la pensée arabe classique et moderne. Le cycle de 11 cours ouverts qui suivra du 19 avril au 12 mai est accessible gratuitement aux étudiants et personnel des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’inscription est obligatoire pour la conférence inaugurale et le cycle de cours ouverts.