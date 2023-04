Nourrir Liège et les Campus en action du 13 au 23 avril “pour une transition alimentaire”

Le festival s’est imposé depuis quelques années comme LE festival de la transition alimentaire et de la résilience ouvert au grand public, “avec pour but d’informer, faire comprendre, échanger sur la thématique”, poursuit la coordinatrice. “On se rend compte que face aux crises successives, le fait que les matières premières explosent, et face au changement climatique, les enjeux à venir en matière alimentaire et d’agriculture grandissent à Liège et partout dans le monde. Il est essentiel que le citoyen ait accès à l’information. On a la chance d’avoir sur le territoire liégeois de nombreux acteurs actifs dans la transition alimentaire, écologique et sociale. L’idée est de mettre un coup de projecteur sur leurs actions.”

Pendant dix jours, du 13 au 23 avril, plus de 100 activités variées seront organisées, avec la participation de plus de 100 partenaires dans des endroits multiples de la région liégeoise “qui permettront d’alterner espaces d’échanges, de réflexions communes, de formations et de mises en action pour toutes et tous”.

Ateliers (comment faire un compost, faire du pain…), conférences, master-class, ciné-débats, balades, chantiers participatifs, marchés, concerts, spectacles, dégustations et autres curiosités seront ouverts au plus grand nombre “en vue de concevoir ensemble l’alimentation de demain pour devenir plus résilients”.

Focus quartier St-Léonard

Cette année, une présence plus spécifique du festival est organisée au sein du quartier St-Léonard avec la Maison de L’Alimentation Durable et Inclusive de Liège (MAdiL) entre le 13 et le 16 avril, alors que Nourrir les Campus prendra place entre le 17 et le 21 avril sur les Campus Uliège du Sart Tilman et de la faculté Agro-Bio Tech de Gembloux où de nombreuses associations et collectifs sensibiliseront les plus jeunes.

La MAdil posera en effet ses valises dans le quartier St-Léonard durant quatre jours dans le “camion-cuisine” du festival prêté par la Cie Arsenic pour répondre aux questions, partager un café ou même troquer du matériel de cuisine ou de jardinage. Plusieurs ateliers culinaires y sont également proposés. Ce même camion fera étape sur le site du Campus ULiège du Sart-Tilman “pour attirer les étudiants et les motiver à participer à différentes activités”, précise l’équipe du festival.

Le festival ouvrira au Manège Fonck, dès 21 heures (gratuit), par une soirée avec le rappeur liégeois Dumb en première partie, suivi du DJ années 80 Oli Soquette qui fera danser les Liégeois sur leurs musiques préférées.

Le festival s’invitera également en musique et quelques surprises au marché de producteurs locaux “Court-circuit”.

Le programme complet est disponible sur le site Nourrir Liège.

En action à Liege Airport

Actualité oblige, le festival sera également présent à Liege Airport le dimanche 16 avril dès 10h30 à Grâce-Hollogne pour une action de sensibilisation contre la bétonisation des terres agricoles et fertiles. “Les terres de Hesbaye sont parmi les plus fertiles du monde. Elles ont fait la richesse de la principauté de Liège au Moyen-Âge, mais on retrouve des traces d’activités agricoles dans cette région dès le néolithique. Aujourd’hui, de vastes surfaces de ces mêmes terres sont mobilisées pour le développement de l’aéroport de Liège”, alerte l’équipe du festival qui invite les citoyens à les rejoindre pour planter “des patates et des oignons, car ce qu’il se passe là sont nos oignons”. Un repas paysan sera aussi proposé ainsi qu’un concert sur place. “L’événement se veut familial et ouvert à tous”. Un moment de rencontre pour débattre sur le sujet est également prévu le jeudi 20 avril, à la Ruche des Bayards à Liège (gratuit, sans réservation), de 20h à 22h, avec la diffusion de l’épisode “Pied à terre” de la série documentaire “l’aérofaune”.