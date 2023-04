TC Liège - Sept ans de prison requis contre un prédateur sexuel multirécidiviste

C'est lors de ses emprisonnements qu'il avait fait la connaissance d'un homme qui lui avait proposé d'occuper un studio dans le fond de son jardin à sa sortie de prison. Le prévenu est suspecté d'avoir ensuite imposé un climat de menaces, de violences, de manipulations et d'emprise à la belle-fille du propriétaire des lieux, plus jeune de 38 ans que lui. Entre 2013 et 2018, il lui aurait imposé des atteintes à l'intégrité sexuelle et l'aurait violée.

Le parquet a requis contre le prévenu une peine de 7 ans de prison et une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 15 ans ainsi qu'une interdiction de fréquenter des mineurs.

La défense, Me Moreau, a soutenu que la relation entre le prévenu et la victime était consentie. Il a plaidé l'acquittement et sollicité une peine assortie d'un sursis pour des faits de harcèlement et de pédopornographie.

Le jugement sera prononcé le 19 mai.