Un riverain en recours contre le permis de Liege Airport…

Mais dans David contre Goliath, c’est pourtant bien le “petit” David qui est sorti vainqueur du légendaire combat. Et aujourd’hui, si Pierre Gillon, fondateur du Clap (Comité Liège Air Propre) semble bien isolé dans sa démarche, nul doute qu’il bénéficiera d’un soutien massif au sein de la population liégeoise. Comme il nous le confirmait cette semaine, Bernard Gillon vient d’introduire, en son nom, un recours au Conseil d’État contre le permis de renouvellement des activités de Liege Airport, confirmé le 31 janvier par le Gouvernement wallon. Son recours est recevable… un de plus à côté de celui introduit par la Commune d’Awans.

Des émissions de CO2 multipliées par 6

Plusieurs moyens sont identifiés dans l’argumentaire de Bernard Gillon et de ses avocats pour enrayer la machine Liege Airport. Sur la forme… mais in fine sur le fond de ce dossier. “En effet, nous constatons que ce permis viole des lois”, nous confie le riverain “et c’est en ceci que la requête est opposable”.

Premier moyen identifié : cette violation des engagements de la Région wallonne d’atteindre les objectifs climatiques fixés. Selon l’argumentaire développé en effet, “l’augmentation des émissions de CO2 liées au trafic aérien entre 2019 et 2043 représente environ 21 % des efforts de réduction à réaliser par la Wallonie entre 2019 et 2030… En d’autres termes, les émissions liées au trafic aérien de l’aéroport vont être multipliées par 6”.

Dans le permis renouvelé par ailleurs, les observateurs auront relevé que les nouvelles technologies devaient précisément “aider” l’aéroport à réduire son impact environnemental. C’est dans cette “faille” que le présent recours s’engouffre : l’aspect conditionnel du permis est le deuxième moyen. “Les choses vont s’améliorer parce que les technologies vont s’améliorer et que les compagnies vont acquérir des avions moyens bruyants et moins polluants dans un avenir plus ou moins proche. La réduction des nuisances est donc mise à charge de tiers”, relève le riverain.

À de nombreuses reprises, le Clap avait aussi mis en avant un grand absent du “dossier” : l’étude d’incidences sur le master plan. Il s’agit d’un troisième moyen appuyant le recours, “la violation de la directive plans et programme”. “En effet, un master plan a été adopté pour le site de l’aéroport de Liège sans qu’aucune étude d’incidences environnementales n’ait été réalisée. C’est une manière certaine de saucissonner le projet global. Il est d’ailleurs annoncé dans le permis que d’autres permis vont être demandés pour compléter une carrière et construire”.

L’absence de protection des eaux souterraines “alors qu’il y a une nappe sous le site dont les eaux sont destinées à la consommation humaine”, le fait que les incidences relatives au trafic routier sont encore à l’étude et laissées à l’appréciation des futures autorités (locales) et “l’absence de législation en matière de nuisances sonores générées par des avions” complètent les six principaux moyens dudit recours face à un permis… dont on n’a pas fini de parler.