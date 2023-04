Dernières places pour le festival Symphokids, une journée musicale et familiale à l’Orchestre

Trois concerts symphoniques rythment la journée, spécialement conçus par l’équipe pédagogique de l’OPRL. Ceux-ci ont déjà fait le bonheur de centaines d’enfants lors de séances scolaires ces derniers mois, à la Salle Philharmonique ou dans les écoles. Trois univers contrastés se succèdent au fil de la journée : les comptines pour les 3 à 5 ans (1, 2, 3, nous irons au bois…), un conte musical pour les 5 à 7 ans (sur le texte de Roald Dahl Un amour de tortue, mis en musique par Isabelle Aboulker), et le swing irrésistible de la comédie américaine pour les 7 à 10 ans (Vol pour Broadway, sur des compositions de Gershwin, Chaplin, Joséphine Baker…).

Il reste quelques places pour le concert destiné aux 7-10 ans, un voyage vers Broadway Avenue avec la rencontre du symphonique, du chant et des claquettes.

Des ateliers musicaux

Le Festival Symphokids, c’est aussi une série d’artistes invités : le comédien Quentin Marteau, les trois chanteurs Aurore Daubrun, Xavier Flabat et Lucas Cortoos et le duo chant-claquettes d’Albane Tamagna et Lydia Mboko associent leurs talents à la musique symphonique. Les trois concerts sont dirigés par Laurent Zufferey, chef assistant de l’OPRL, et le jeune chef Jonas Ehrler.

Des ateliers musicaux thématiques adaptés à chaque tranche d’âge sont également proposés tout au long de la journée : La boîte à comptines, Alors on danse, et J’peux pas, j’ai orchestre. Une nouveauté pour cette édition : un atelier Philharbabies, destiné aux tout-petits de 6 mois à 2 ans.