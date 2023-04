Menaces au sein du service provincial des bâtiments après dénonciation de vols de machines et matériaux

L’épineux dossier est remonté à la surface du dernier conseil provincial par la question du conseiller Serge Ernst (Les Engagés) qui a questionné le collège quant aux adaptations proposées par celui-ci et les services “pour éviter qu’une telle situation se reproduise dans le futur”, ainsi que les mesures prises “pour le bien-être psychologique de nos agents ?”

Car outre les faits de vols et détournements, des pressions psychologiques importantes sont aujourd’hui exercées sur les auteurs des dénonciations par les agents visés, “au point d’avoir peur d’aller travailler”, nous dit-on.

Une plainte déposée

De son côté, le collège provincial dit prendre l’affaire très au sérieux, si bien que dès les premières informations portées à sa connaissance, celui-ci dit avoir pris des mesures fortes.

En sa séance du 20 janvier dernier, le collège a ainsi pris la décision de suspendre préventivement de leurs fonctions quatre agents de la Régie afin d’éviter, à l’intérieur des services, toute possibilité de menaces ou de réactions exacerbées entre les auteurs des dénonciations et les agents visés.

Une procédure disciplinaire a également été diligentée à l’encontre de six agents, actuellement suspectés de faits de nature à porter atteinte aux intérêts de la Province mais également au bien-être de certains de leurs collègues.

Les agents concernés seront entendus prochainement dans le cadre de la clôture de cette procédure qui se couple d’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d’instruction Frenay.

”Suite à cette annonce, le directeur général, l’Inspecteur général et la responsable des ressources humaines se sont rendus très fréquemment sur site afin de s’entretenir avec les agents qui le souhaitaient, a informé le député provincial Luc Gillard en séance du conseil. À cette occasion, les agents ont été mis en possession des numéros de contact tant du service des ressources humaines que des personnes de confiance de manière à permettre, s’ils en ressentaient le besoin, de s’exprimer librement”.

Parallèlement, une formation spécifique à destination de la hiérarchie directe des agents du service technique provincial va être organisée, en vue de “la mise en œuvre d’un retour à une ambiance saine et professionnelle au cœur de ce Département”.

Tracer les véhicules

Quant aux mesures prises par le collège afin d’éviter toute situation de récidive, le député indique que “des mesures de rationalisation et de réorganisation du travail ont déjà été entreprises”.

Ainsi, “depuis quelques mois maintenant, les stocks de la Régie sont gérés par le biais d’un magasin totalement informatisé. Dorénavant, les matériaux et fournitures sont définis en temps réel et leur utilisation est identifiable. Il est dès lors plus aisé de valoriser les matériaux utilisés pour chaque mission et l’outillage requis à la réalisation de celle-ci en fonction des besoins exprimés par les contremaîtres”.

En outre, les contremaîtres-en-chef sont désormais les seuls à pouvoir émettre un “bon de sortie” de matériaux correspondant à la stricte utilité du chantier programmé. “Les matériaux de valeur ou de taille importante sont par ailleurs à présent mis sous surveillance vidéo afin de prévenir tout vol”.

Enfin, une géolocalisation des véhicules provinciaux, ainsi que des machines et autre matériel spécifique, est prévue. Le collège provincial va aussi désigner un organisme extérieur “en vue de soutenir l’administration dans l’analyse des procédures internes de contrôle”.