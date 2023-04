Un Escape Game pour découvrir la commune inauguré à Bassenge

Comme l'indiquaient ce samedi Audun Brouns, échevin du Folklore et Philippe Knapen, échevin du Tourisme, "celui-ci a été réalisé dans le but de faire découvrir le patrimoine de Bassenge et son histoire aux familles, aux enfants, aux adolescents et aux écoles de manière ludique".

Jeu vidéo et plein air

Conçu pour un public familial, il a aussi été pensé pour être adapté à la jeune génération, "qui possède une grande affinité envers les nouvelles technologies". Voici pourquoi celui-ci a été élaboré sous forme de jeu vidéo combiné à la découverte de lieux physiques en plein air.

Dans le but de toucher différentes tranches d'âge, deux jeux sont disponibles. Une petite balade réalisable à pied accessible aux plus jeunes dès 7 ans et une balade plus longue réalisable à vélo à destination des adolescents dès 11 ans.

"Grâce à ce jeu, nous espérons que le jeune public pourra passer du bon temps tout en découvrant Bassenge autrement", se félicitent les échevins.