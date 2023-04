24h vélo: Marchin a fait gagner la vie pour le Télévie (photos & vidéo)

L’année dernière, la manifestation avait permis d'engranger 18 500 € de bénéfices. Pour cette deuxième édition, le compteur devrait dépasser les 40 000 € selon les estimations du comité d’organisation. Et pour la suite? La troisième édition pourrait-elle grandir encore? "On prendra sans doute 20 équipes au lieu de 16 mais on n’ira pas au-delà, précisent Éric Duchêne et Christophe Smulders, organisateurs également. On veut rester dans une ambiance conviviale et familiale." Et Julie Thieren d’ajouter: "De toute façon, on ne peut pas pousser les murs du hall! Je pense que notre force c’est d’avoir des acteurs et des équipes de la région où tout le monde se connaît de près ou de loin." Le pari est donc réussi pour les organisateurs et pour la cinquantaine de bénévoles.