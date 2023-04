Vers 4 heures du matin, certains des habitants du quartier situé non loin du rond-point de la rue Rochamp et la rue Hamenton ont été réveillés par un impressionnant accident. En effet, un automobiliste a, pour une raison inconnue, perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il remontait la rue et s’est trouvé à hauteur du rond-point.

"Je n’ai pas entendu l’accident, j’ai été réveillée par les sirènes et les lumières bleues", explique Pierette de Rijck, une habitante des lieux. "J’habite le village depuis plus de 25 ans. Je viens d’emménager dans un appartement situé au carrefour avec le rond-point. Depuis que j’habite à Amay, je n’ai jamais entendu qu’un tel accident s’était produit à l’endroit."

Cet accident fait irrémédiablement penser à celui qui a eu lieu il y a quelques jours et lors duquel Sofian Kiyine, un joueur de football âgé de 25 ans qui évolue au club Oud Heverlee Louvain a littéralement décollé avec son véhicule à hauteur d’un rond-point avant de violemment s’encastrer dans le hall omnisports de Flémalle. Le conducteur a été blessé, mais à quelques secondes près, ce sont des personnes qui se trouvaient dans le hall qui auraient pu perdre la vie. A Amay, le conducteur qui a également décollé au rond-point a aussi eu énormément de chance.

"D’après la police et les traces au sol, l’automobiliste qui montait la rue a pris le rond-point à contresens à grande vitesse, poursuit Pierette. La voiture a été propulsée contre la clôture du voisin. Le véhicule a traversé son jardin. Il a percuté la clôture mitoyenne et a ensuite traversé tout mon jardin. Il s’est ensuite fracassé contre une borne électrique."

Malgré la violence des chocs et l’impressionnante trajectoire de la voiture, le conducteur n’a pas été blessé !

"J’ai vu que la voiture était remorquée et que le conducteur du véhicule partait avec le dépanneur. Il n’y a même pas eu d’ambulance. Il a eu une chance incroyable. Il est passé entre plusieurs poteaux d’éclairage et n’a heurté aucun piquet."

À l’arrivée des beaux jours, les dégâts sont toutefois conséquents. "Ce qui est embêtant, ce sont les clôtures démolies, mais aussi la pelouse. J’ai contacté le syndicat qui se charge des appartements. Ils vont se mettre en rapport avec la police. Cela va mettre un peu de temps à être réparé. Mais le plus important c’est qu’il n’y a pas de blessé."

Pierette garde tout son humour. "Je me demande si l’on ne vient pas de lancer une nouvelle discipline olympique avec tous ces conducteurs qui décollent aux ronds-points. C’est vraiment spectaculaire."

En ce week-end pascal, Pierrette préfère sourire. "Je vais tout de même surveiller l’endroit où les cloches déposent les œufs pour les enfants", plaisante-t-elle. La police Meuse Hesbaye est intervenue sur place et a réalisé les constatations d’usage.