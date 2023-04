20.000 amendes pour stationnement illicite à Liège en 2022

Évoquant des situations particulièrement problématiques, dans le quartier du Longdoz et dans celui des Guillemins, “où des mères sont obligées de marcher sur la route avec leur bébé”, le conseiller réclame aujourd’hui des décisions visant à mieux gérer les chantiers liégeois.

En réponse à cette interpellation, le bourgmestre de Liège a donc annoncé ce chiffre : en 2022, ce sont 20.000 amendes pour stationnement illicite qui ont été réclamées, sur le territoire de Liège. Ce qui signifie donc que plus de 50 amendes ont été réclamées par jour.

”Plus d’espace aux piétons”

Le bourgmestre de Liège en a par ailleurs profité pour souligner que “tous les chantiers entrepris au centre-ville” avaient pour objectif “de donner plus d’espace et plus de sécurité aux piétons”. À commencer par le tram… En effet, à terme, de nombreuses rues vont être mises en piétonnier : la rue de Bex, la place du Marché, En Féronstrée, la rue de la Cité et la place Verte. Par la suite les rues du Pont et des Mineurs seront également piétonnes. Et Willy Demeyer d’évoquer encore les quais du quartier Saint-Léonard, où les piétons retrouveront aussi de l’espace. Sans parler des quartiers de Droixhe, d’Avroy, des Guillemins, de Fragnée, du Val Benoît et de Sclessin, “où les cheminements piétons seront également sécurisés”.

Mais pour cela, il faudra donc attendre… la fin du chantier du tram.