Grivegnée : Il coupe le cou de son ex

Blessée elle-même !

En octobre 2022, le condamné a été libéré. Il était hébergé dans un centre. Malgré une interdiction de se présenter au domicile de son ancienne compagne, Ismail s’est rendu sur place le 9 décembre dernier. Selon la version d’Ismail, alors qu’ils buvaient tranquillement un café, la dame se serait levée et serait allée dans la cuisine chercher un couteau… Elle serait revenue devant son compagnon et se serait elle-même infligé une coupure à la gorge. L’entaille au cou était d’une longueur d’environ 6 centimètres, mais peu profonde puisqu’elle ne faisait que quelques millimètres. Selon la dame, l’homme était venu sur place pour la convaincre d’arrêter la procédure de divorce. Il se serait montré si insistant que son ex-compagne a fait semblant d’appeler son avocat pour le faire partir.

Lorsqu’il a découvert qu’elle ne l’avait pas fait, il s’est emporté et a sorti un couteau qu’il avait dissimulé sous sa veste. Il lui a fait une clé de bras et a porté l’arme au cou de la victime. Cette dernière, ne se rendant pas compte qu’il s’agissait d’un couteau, a saisi l’objet en se coupant à la main gauche. Elle a attrapé le manche par la main droite.

Les enfants ont été alertés par les cris de leur maman. Ils ont trouvé leur maman en pleurs et avec la main ensanglantée. Ismail a tenté de prendre la fuite par la fenêtre de l’habitation. La fille du couple a tenté de retenir le suspect et ce dernier lui a mordu la main au point de lui provoquer une trace ! Le tribunal a estimé que la version du prévenu n’était pas vraisemblable. Toutefois, le tribunal a suivi les plaidoiries de Mes Tiffany Stangoni et Arnaud Jaminon qui ont plaidé la requalification en coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail. Les deux avocats se sont dits satisfaits de la peine infligée à leur client.