Les policiers ont été appelés sur les lieux et l’ont intercepté quelques instants plus tard. Le suspect est en séjour illégal. Il a été privé de liberté et déféré au parquet. Le dossier a été mis à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt. La victime n’est pas blessée.

L’autre vol n’est pas un vol avec violence. Un témoin a aperçu un homme agir de manière suspecte près d’un vélo stationné. Celui-ci a décidé de prévenir les services de police. Les agents ont intercepté le suspect, qui roulait sur le vélo dérobé.

L’homme de 1998 est en séjour illégal. Il a été privé de liberté et déféré au parquet. Le dossier a également été mis à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt.