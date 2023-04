Intradel, pour la 17e année consécutive, organise son opération “collecte de vélos” le 22 avril, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h dans votre recyparc. Tous les types de vélos (VTT, VTC, vélos de course, etc.) et toutes les tailles sont acceptés, pour autant que ceux-ci soient propres et dans le meilleur état possible.