Angleur : De gérant de sociétés au proxénétisme hôtelier

Il est le propriétaire de l’immeuble situé à Angleur qui a servi de lieu de prostitution. Les faits ont débuté en mars 2020. Ils se sont interrompus suite au confinement. Ils ont repris en juillet pour de nouveau s’interrompre 3 semaines en août et recommencer jusqu’en octobre 2020, date d’une perquisition réalisée à l’endroit. Le 24 septembre 2020, la police locale de Liège a été informée qu’une activité de prostitution clandestine se tiendrait au sein de l’immeuble. De nombreux hommes rentrent dans les lieux de jour comme de nuit pour en ressortir une demi-heure plus tard.

En sous-vêtements

Les policiers ont procédé à des observations. Ils ont constaté que des hommes arrivaient à l’endroit, passeraient un appel puis se verraient ouvrir la porte. Un des policiers masculins s’est présenté et il a été accueilli par une première fille et trois autres filles se sont présentées à lui. Elles étaient toutes en lingerie fine tandis qu’une autre dame était occupée avec un client. Les inspecteurs ont également retrouvé des enveloppes contenant un total de près de 3 500 euros en liquide, des contrats de bail locatifs et un carnet avec les prestations. “Mon immeuble était vide”, a indiqué Grégory à la juge. “On était conscients du danger. On était attirés par l’appât du gain.”

Des petites annonces ont été placées sur les sites spécialisés. Six filles sont venues se prostituer à l’endroit. Elles ont déclaré qu’elles avaient été bien traitées excepté une.

Comme l’avaient plaidé, Mes Arnaud Jaminon, Stangoni et Navez, les avocats des prévenus, le tribunal a retenu le dépassement du délai raisonnable et le fait que les prostituées ont exercé leur activité de manière tout à fait libre et sans contrainte.