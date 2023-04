Chantier sur l’E40 entre l’échangeur de Battice et Welkenraedt: c’est parti !

Plus d’un automobiliste aura eu une mauvaise surprise ce matin en tombant sur des ralentissements sur leurs parcours.

Pour rappel, ces travaux consistent en la "réfection des couches supérieures des revêtements de l’E40/A3 vers Aachen de Battice à Welkenraedt, soit sur près de 6 km ainsi que des couches supérieures des revêtements des bretelles de l’échangeur de Battice".

Le trafic est ainsi ramené lors de la première sur une seule bande et la circulation limitée à 70 km/h, entre l’échangeur de Battice et Thimister (en direction de l’Allemagne).

A partir du 13 mai, c’est le second tronçon entre Thimister-Clermont et Welkenraedt qui sera impacté avec la circulation réduite à une bande dans les deux sens et la vitesse limitée à 70 km/h/

La fin des travaux est prévue pour le 16 juin prochain, "sous réserve de conditions météorologiques favorables". Certaines bretelles de l’échangeur de Battice devront ensuite être fermées certains week-ends.