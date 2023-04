Un autre vol commis sur place

Les trentenaires ont subi une visite domiciliaire. Une partie du butin a été retrouvée chez une amie d’un des hommes et le reste du butin a été retrouvé dans le night-shop où travaille un des trentenaires. Un des intéressés a déjà été condamné pour le même type de faits et six dossiers sont déjà fixés à son encontre devant le tribunal. L’autre homme est également connu des autorités, mais de manière moindre, notamment pour des faits de roulage.

Deux jours après le vol des bouteilles de vin, au moins un des deux hommes a été filmé alors qu’il était en train de dérober un vélo au même endroit. Il a reconnu les faits et expliqué que son complice du vol des bouteilles l’avait aidé à rompre le cadenas censé protéger le deux-roues. L’homme qui n’a pas été filmé a nié avoir participé à ce vol. L’affaire a été mise à l’instruction avec demande de délivrances de mandats d’arrêt.