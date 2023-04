Le 6 avril dernier, les bourgmestres, Viviane Dessart, Valérie Hiance et Serge Fillot, ont signé une charte par laquelle ils s’engagent formellement à faire du nouveau pont suspendu de Caster un projet durable qui profitera non seulement aux habitants et aux visiteurs, mais aussi à la nature et au paysage particulier de la zone frontalière.