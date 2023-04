L’ASBL liégeoise “La Cyclerie”, qui fabrique des cadres de vélos, a besoin de vous !

Huflå (bouvreuil en wallon), c’est un cadre de vélo 100 % made in Liège. Enfin presque. En effet, l’ASBL “La Cyclerie”, à l’origine de ce projet, et la coopérative “Les biens communaux”, lancent une levée de fonds pour acquérir une ancienne manufacture de tabacs, devenue entrepôt du service de propreté de la Ville de Liège et, aujourd’hui, désaffectée.