Liège : Mal garé, il frappe deux personnes !

Sur place, les enquêteurs ont rencontré Anthony, 32 ans et Thomas, 27 ans. Ces derniers ont déclaré qu’ils avaient été victimes de coups portés par Mourad, le propriétaire de la voiture gênante. Ce dernier était, selon la déclaration des policiers, passablement exalté. Il criait que les deux premiers lui avaient, selon ses dires, manqué de respect et l’avaient insulté… Anthony portait une griffe à la mâchoire gauche. Quant à Thomas, il présentait une blessure à un doigt de la main gauche. Mourad ne présentait aucune trace de coup.

Incapacité de travail de 6 jours

Thomas a expliqué qu’il avait contacté la police lorsqu’il avait constaté le stationnement d’un véhicule devant son garage. Alors que la police était en train d’arriver, le propriétaire de la voiture s’est présenté. Il s’est directement montré agressif envers les deux hommes. Il a refusé de déplacer sa voiture. Le ton est monté et Mourad a placé sa tête à quelques centimètres du visage de Thomas. Ce dernier l’a repoussé. Anthony s’est interposé et a reçu deux coups de poing au visage. Thomas a reçu un coup à l’arrière du crâne. Anthony a subi une incapacité de travail de six jours à la suite des faits.

Entendu, le suspect a indiqué avoir voulu déplacer sa voiture. Mais selon lui, suite aux insultes provenant des deux personnes qui se trouvaient à proximité, il aurait donné un coup de poing.

Devant le tribunal, il a réitéré ses aveux. Il a précisé n’avoir jamais supporté le manque de respect à son égard. “Il a d’ailleurs indiqué n’avoir pu à aucun moment décrocher un contrat à durée indéterminée car il ne se laisse pas dire”, relève le tribunal. Mourad a expliqué qu’à l’époque des faits, il connaissait une période difficile suite à une séparation et la perte de son logement. “Désormais, il a repris sa vie en main et reconnaît avoir eu une réaction disproportionnée”, relève encore le magistrat. Le tribunal a estimé qu’une somme de 200 euros définitive dédommagerait de manière adéquate Anthony qui est le seul à s’être constitué partie civile.