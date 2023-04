Restauration du clocher de l'église de Momalle à Remicourt: "Des travaux avant la fin de la mandature"

Là, les choses semblent toutefois se décoincer. "J’ai appris il y a quelques jours de la part de l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) que le dossier technique est enfin bouclé et qu’il est accepté par cette dernière", explique le Momallois, qui remue ciel et terre depuis un moment pour faire avancer ce dossier. "La balle est donc maintenant dans le camp de la Commune."

Une information confirmée par l’AWaP, qui nous précise que le dossier technique est bouclé depuis début février. L’agence wallonne ajoute que c’est maintenant à la Commune d’introduire une demande de permis d’urbanisme et de réaliser les soumissions.

Le bulletin communal du mois de mars informait les Remicourtois que les "travaux de restauration de l’église de Momalle devraient coûter 304 000 € (NDLR: sur fonds propres) plus 174 789 € de subsides escomptés et 129 711 € financés par emprunt", mais sans donner plus d’informations. Cela veut-il dire qu’une demande de permis est en passe d’être déposée ? "Oui, on est sur la fin, informe l’échevine du Patrimoine, Sidonie Angeraux. L’architecte doit encore apporter quelques modifications au dossier avant qu’on puisse déposer notre demande de permis."

Comment explique-t-on que ce dossier ait traîné durant autant d’années ? Pour Alain Bronckart, pas de doute, "il était systématiquement remis sous la pile par les élus de l’époque. Ils considéraient que le patrimoine religieux ne les concernait pas. Certains estimaient même que c’est au Vatican de financer les travaux de “ses” églises… ce qui est absurde."

"Je pense qu’il y a eu des négligences"

Du côté de la Commune, on reconnaît qu’il y a eu des manquements. "Honnêtement, je pense qu’il y a eux des négligences, des choses qui n’ont pas été modifiées à temps dans le dossier, ajoute l’échevine. De plus, le personnel communal n’a pas que ce dossier à gérer. Je pense que l’un dans l’autre, c’est ce qui explique sa complexité."

Du point de vue sécuritaire, la Commune rappelle qu’un périmètre avait été établi autour de l’édifice. "Il se pourrait qu’on doive encore l’élargir", le temps que les travaux soient entrepris. "Je suis confiante pour que les démarches administratives soient terminées et que les travaux démarrent avant la fin de la mandature (NDLR: en décembre 2024) . C’est un dossier difficile mais qui tient à cœur de la Commune."