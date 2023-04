Plus de 250 personnes s’opposent à la destruction de l’ancien cinéma Excelsior, à Visé

Dans le cadre de l’enquête publique, qui se terminait à la fin du mois de mars, le collectif StopBéton a lancé une pétition, qui a récolté 135 signatures pour s’opposer à ce projet “totalement inacceptable, autant d’un point de vue historique que d’un point de vue social”.

La sauvegarde du patrimoine

Le collectif déplore la destruction d’un “élément marquant du patrimoine de la ville de Visé”. Ce bâtiment, comprenant l’ancienne salle de l’Excelsior ainsi que les bâtiments de l’ASBL La Porte Ouverte est, en effet, pastillé à l’Inventaire régional du patrimoine immobilier culturel. “L’attribution d’une pastille à un bien inscrit lui reconnaît une qualité patrimoniale dont la pérennisation est souhaitée”, souligne le collectif, citant un rapport de la Région wallonne.

Un cinéma qui a également, durant des dizaines d’années, “joué un rôle culturel de première importance en Basse-Meuse”, insiste le collectif, qui redoute également “la rupture architecturale avec la Collégiale” si ce projet venait à être approuvé.

L’ASBL Communauté Historia, qui lutte pour la protection et la mise en valeur du patrimoine et de l’environnement en Wallonie, demande d’ailleurs au Collège d’envisager “une innovation contemporaine en conservant les qualités matérielles du bâti existant plutôt qu’une démolition pure et dure”. Elle ajoute : “Il conviendrait de plaider pour une architecture soucieuse de ce cadre et des enjeux actuels en matière de durabilité et de cesser des tables rases au nom de grandes idéologies dépassées”.

Le bâtiment qui abrite l'ancien cinéma date du début du 20ème siècle. ©DR

Ce à quoi l’échevin de l’Urbanisme, Xavier Malmendier, répond : “Ce cinéma tombe en ruine, il est inoccupé depuis presque 15 ans. Au lieu d’avoir vue sur des ateliers abandonnés, il y aura un joli parc pelousé”. Avant de conclure : “Nous avons pris soin de choisir d’excellents matériaux et, dans le cas d'un projet comme celui-ci, les volontés de goûts, qui sont plus que subjectives, ne rentrent pas en compte”.

Un projet “de privilégiés”

La création de ces appartements de standing présente également un problème social, selon certains citoyens, qui considèrent que ce projet “va à l’encontre des objectifs fixés par la Déclaration de politique communale, qui prévoit de prendre en compte les ménages à faibles revenus et les jeunes qui souhaitent rester voire s’installer sur le territoire de la commune”.

Chaque appartement sera dôté d'un balcon ou d'une terrasse. ©DVH architecture

Depuis de nombreuses années, la Ville remarque la présence d'un grand nombre de marchands de sommeil ainsi qu’une grande quantité de logements reconnus comme insalubres.

Le collectif ajoute également que, “malgré une forte présence de logements sociaux, les demandes sont toujours aussi nombreuses. Par conséquent, un certain nombre de personnes se retrouvent dans des situations d’habitat précaire, voire sans logement”. Un diagnostic du territoire réalisé par l’ULiège a d’ailleurs estimé que, en Basse-Meuse, les prix de logements sont relativement élevés, notamment à Visé, malgré une production importante de logements ces dernières années.

La suite ?

“Nous avons reçu de nombreuses réclamations contre le projet”, indique Xavier Malmendier, échevin de l’Urbanisme. “Une pétition de Stop Visé Béton a rassemblé 135 signatures et une autre pétition a rassemblé 120 signatures”, détaille-t-il. Des réclamations qui ne semblent pas inquiéter outre mesure l’échevin, qui déclare : “C’est un très beau projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé et qui devrait voir le jour sans problème”.

”Il y a déjà eu des projets auxquels de nombreux citoyens s’opposaient mais le Collège les approuvait quand même”, regrette Martial Mullenders, conseiller communal. Une chose est sûre, si le projet est approuvé par le collège communal, les esprits risquent de s'échauffer du côté de l'opposition. La décision devrait tomber d’une semaine à l’autre.