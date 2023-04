Angleur – soirée Beach Box : avez-vous vu cet homme ?

Cet homme est âgé entre 25 et 30 ans. Il est de corpulence mince, a les cheveux foncés et une barbe naissante. Il portait un pull blanc et une veste noire sans manches.

Il est demandé à cette personne de se manifester auprès des services de police.

Avez-vous plus d’informations à propos de cette affaire ? Laissez vos témoignages via le lien suivant (https://www.police.be/5998/fr/contact/avis-de-recherche/recherches/formulaire?id=23083) ou via le numéro gratuit 0800/30 300. Pour les témoignages depuis l’étranger, veuillez composer le 0032 2 554 44 88.