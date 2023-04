Appel Liège – Dix ans de prison requis contre un pédocriminel multirécidiviste

Le parquet général a requis, jeudi devant la cour d’appel de Liège, une peine de 10 ans de prison et une mise à disposition du tribunal de l’application des peines d’une durée de 15 ans contre un habitant quinquagénaire de Fléron poursuivi pour avoir commis des faits d’atteinte à l’intégrité sexuelle sur une fillette âgée de quatre ans. Le prévenu est en double récidive légale sur ce type de faits. Le prévenu avait commis ses premiers viols sur des enfants en bas âge au début des années 2000. Il avait été condamné en 2010 par la cour d’appel de Bruxelles à une première peine de huit ans pour avoir commis le viol de sa fille âgée de quatre ans, des attentats à la pudeur sur son fils de 16 ans et des viols et attentats à la pudeur sur sa nièce.